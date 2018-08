Scania inaugura fábrica 4.0 em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 07:08



A montadora de caminhões Scania inaugurou ontem em São Bernardo a primeira fábrica no País para solda a laser de 19 modelos de cabinas. A nova planta possui área de 13 mil m² e recebeu investimento de cerca de R$ 340 milhões (75 milhões de euros). A unidade terá capacidade para produzir até 25 mil cabinas por ano.

A nova fábrica integra o parque industrial de caminhões da Scania na cidade. Concebida para produzir a nova geração de caminhões da companhia, a planta segue características da indústria 4.0, que usa tecnologia como aliada da automação, com processo de soldagem do teto e das laterais das cabinas por meio do uso de laser.

Num primeiro momento, não houve geração de empregos, porém, cerca de 160 colaboradores foram qualificados com mais de 10 mil horas de treinamento e realocados para manusear 75 robôs dedicados ao processo de solda das cabinas. Nos últimos 12 meses, porém, a montadora informa ter gerado entre 700 e 800 postos de trabalho, totalizando 4.300 colaboradores na cidade.

Com a inauguração, a Scania passa a ser a única montadora de veículos comerciais do País que utiliza o laser no processo de solda de 100% de suas cabinas. A medida aumenta a qualidade da vedação das cabinas e a resistência estrutural, eliminando riscos de infiltração e garantindo aerodinâmica, que é uma das responsáveis pela redução do consumo de combustível.

“É a fábrica mais moderna e automatizada da Scania na América Latina e um espelho da nossa matriz na Suécia. Com esta unidade, revolucionamos os processos de manufatura integrada, com controle da produção desde o pedido até a entrega do veículo ao cliente. Trouxemos para o País que há de mais moderno em tecnologia industrial para a fabricação de caminhões seguros e eficientes”, afirmou Ricardo Cruz, gerente executivo da Fábrica de Solda de Cabinas.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, destacou a importância da unidade, que garante o processo de produção de cabinas na cidade. “Desta forma, a cabina sai completa daqui, o processo todo está dentro da mesma planta, desde a solda até a pintura e a montagem final. Isso garante empregos e produção aqui.”

Na avaliação do prefeito Orlando Morando (PSDB), que também esteve na inauguração, a fábrica representa mais uma sinalização de que o setor produtivo da cidade volta a se erguer. “O investimento da Scania mostra o quanto a empresa acredita em nossa cidade e traz a certeza de sua estabilidade e capacidade de crescimento. Trata-se de novo momento de pujança da economia em nosso município, a qual batalhamos muito para conquistar, por meio da desburocratização e do diálogo próximo ao setor produtivo”, ressaltou.

Outro processo da fábrica é o uso da célula de medição, responsável por escanear todas as cabinas produzidas, identificando variação nos padrões estabelecidos. Os robôs tiram fotografias da superfície das cabinas e verificam se as medidas e dimensões batem em relação ao modelo virtual. Conhecido como fotogrametria, o processo analisa todas características das cabinas e, se uma delas não atinge a qualidade do modelo virtual, ela é sucateada. O aço, por sua vez, é reutilizado.