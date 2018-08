Governadora de RR diz que pediu tropas em Roraima no ano passado

28/08/2018 | 21:47



Após a assinatura do decreto de envio de Forças Armadas para Roraima pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira, 29, a governadora Suely Campos (PP) declarou que, desde agosto de 2017, já havia feito a solicitação por meio de um ofício, para decretar Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na faixa de fronteira do município de Pacaraima com a Venezuela.

No ofício, o governo de Roraima explicava que imigrantes venezuelanos vinham usando cabriteiras (trilhas na mata) para o tráfico de armas e drogas em Pacaraima e na fronteira com a Venezuela e, por isso, era necessária a expedição do decreto e o emprego das Forças Armadas na fronteira.

A governadora classificou o decreto como insuficiente para amenizar a crise. "A decisão reforça a necessária segurança da fronteira, que é responsabilidade da União, mas é insuficiente para amenizar os impactos que o intenso fluxo migratório tem provocado em Roraima, nas áreas de segurança, saúde e educação."

Ela afirmou ainda que, em conversas telefônicas com o ministro da Defesa, general Silva e Luna, reafirmou os pedidos feitos ao presidente Temer de ressarcimento de R$ 184 milhões e instalação de um hospital de campanha em Boa Vista para reduzir a demanda nas unidades de saúde do Estado.

Suely Campos afirmou que também voltou a pedir reforço da Força Nacional de Segurança para atuar junto com as forças estaduais de segurança em Pacaraima e em Boa Vista e a autorização imediata do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para a reforma da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, cujo projeto arquitetônico já foi apresentado e os recursos estão em conta.

O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, também reiterou o pedido de envio de forças federais, mas disse que eles precisam da atuação dentro da área do município para garantir a lei e a ordem e não nas estradas e fronteiras. "Precisamos é de policiamento do Exército nas ruas. O que solicitamos não foi atendido" disse.