Após sete anos, PM acusado de matar dois jovens irá a júri popular

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 07:00



Será julgado hoje, a partir das 10h, no Fórum de São Bernardo, o major da Polícia Militar, Herbert Saavedra, acusado de matar, juntamente com o soldado Alberto Fernandes de Campos e o cabo Edson Jesus Sayas Junior, os adolescentes Douglas Silva e Felipe Macedo Pontes, ambos com 17 anos, no dia 30 de novembro de 2011, no Bairro Demarchi, quando os dois voltavam da escola.

Na oportunidade, Saavedra ficará em frente a sete integrantes do júri popular. Os outros dois PMs envolvidos não serão julgados hoje, porque recorreram da sentença de pronúncia (decisão que determina o julgamento perante o júri popular).

O julgamento de hoje atende decisão do juiz Fernando Martinho de Barros Penteado, que definiu que os réus deveriam ser julgados pelo júri popular, entendendo que há “indícios suficientes de autoria e materialidade” com relação ao envolvimento dos PMs com o crime.