Alunos abordam sustentabilidade empresarial em produções de texto

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



29/08/2018 | 07:00



Alunos da EE Cynira Pires dos Santos, localizada no Rudge Ramos, em São Bernardo, participaram ontem do segundo dia de atividades do Desafio de Redação. Incentivados a ‘pensar fora da caixinha’, os jovens aproveitaram o tema do concurso literário deste ano, Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo, para falar sobre iniciativas empresariais capazes de minimizar impactos ambientais.

Para a professora de Português, Sandra Benedita Cordeiro, o concurso literário do Diário é importante forma de incentivar os estudantes a discorrerem sobre problemas do dia a dia. “Acho válido, porque incentiva os alunos a irem atrás de informações, já que é um tema atual.” Ela ressalta que, assim que soube o mote da competição neste ano, preparou os alunos em diversos subtemas da sustentabilidade. “Passei vídeos a respeito da sustentabilidade empresarial, porque quando a gente diz sustentabilidade, eles (alunos) focam só na questão do meio ambiente, mas não é só isso”, explicou.

As orientações da docente surtiram efeito. Pedro Gabriel Mendes da Silva, 17 anos, contou que não escreveu sobre reciclagem, ou preservação da natureza em sua redação. “Ninguém pensa na parte da indústria, que é a maior produtora de lixo do planeta. Escolhi este tema porque é algo que pouca gente pensa em abordar nas redações”, contou.

Já Amanda Lima Pereira, 17, apaixonada por conhecimento, lembrou das iniciativas de empresas em prol da sustentabilidade. “Quis abordar a questão de algumas empresas, como redes de fast food, que pararam de fornecer canudos de plástico. Também fiquei sabendo recentemente de ação de uma indústria para recolher resíduos de plástico e usá-los na produção de novas embalagens”, falou.

Silva complementou que os canudos de plástico são dispensáveis. “Faz tempo que digo para a minha família que é uma coisa inútil. O copo é redondo para você beber, então gostei dessa iniciativa de deixar de usá-los.”

Os colegas de turma (do 3º ano do Ensino Médio), acreditam que o tema do Desafio de Redação seja capaz de ajudá-los no cotidiano. “É algo importante para a conscientização e para a gente saber, para refletir sobre a forma como a gente trata o meio ambiente e o planeta”, disse Amanda.

O concurso literário é parceria entre o Diário e USCS (Universidade Municipal de São Caetano), patrocinado pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano) e rede de academias Smart Fit.