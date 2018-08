Calçada esburacada gera transtornos em Diadema

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



29/08/2018 | 07:00



Calçada esburacada na Rua Cidade de Jundiaí, no Centro de Diadema, traz dor de cabeça constante aos moradores da vizinhança. Por acumular mato, sujeira e ter um muro com problemas – que já caiu diversas vezes –, a passagem obriga pedestres a caminhar pela rua, que é muito movimentada por ser próxima à Prefeitura, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Fórum Trabalhista.

“O problema na calçada é gravíssimo. Aqui é uma rua de passagem de idosos, por conta do INSS. Também passa bastante gente com problema de saúde, e trabalhadores. Todo mundo é obrigado a ir pela rua, se arriscando”, contou a dona de casa Alexsandra Benevenuto, 47 anos.

Mesmo a calçada sendo responsabilidade do proprietário do imóvel, Alexsandra disse que moradores já foram à administração municipal reclamar sobre os outros problemas do terreno, e cobrar fiscalização, mas não tiveram resposta.

“Tem um rapaz que sobe todo dia de cadeira de rodas e ele vai pela rua, com os carros desviando dele, porque as calçadas são todas quebradas e cheias de degraus”, ressaltou o ajudante geral. Ele mora no local há 35 anos, e não se conforma com a situação da via.

Enquanto a equipe do Diário conversava com os moradores, cerca de 15 pessoas passaram pelo local, nenhuma pela calçada. A Prefeitura de Diadema não retornou até o fechamento desta edição.