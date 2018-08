Duas vezes vereador, ele conta a sua história

Carolina foi pro samba

Carolina

Pra dançá o xenhenhém

Carolina

Todo mundo é caidinho

Carolina

Pelo cheiro que ela tem

"Cheiro da Carolina", de Luiz Gonzaga, regravado por Elba Ramalho.

José Pereira de Araújo, o Carolina, pernambucano de Ouricuri, foi literalmente levado à política municipal de São Bernardo pelo povo, numa virada que surpreendeu até mesmo um dos líderes de massa do Município, Aldino Pinotti. Mas, por que “Carolina”? E como foi essa virada? Carolina é cidadão do Distrito de Riacho Grande desde a juventude. Aos 81 anos, ele participou da mesa-redonda realizada na Cantina do Aldo, mês passado, e esclareceu todas essas dúvidas.

Batelões em posição.

O povo na prainha.

Carolina vive sua noite de glória

Depoimento: José Pereira de Araújo, o Carolina

Em 1963, Aldino Pinotti chamou uma reunião para que Riacho Grande indicasse um candidato a vereador pela sua ala. O encontro foi realizado à beira da Represa, Billings, na ‘prainha’, e para isso foram juntados os vários batelões (barcos enormes), inclusive o do Leli (Quirino Vizentin).

Pinotti escolheu o local porque já tinha um nome, Guilherme Tibold, liderança dos estaleiros em Riacho Grande. Sem citar o nome do Guilherme, ele explicou o motivo da reunião e alguém no meio do povo, ao saber que era preciso indicar um nome, gritou:

– Põe o Carolina...

E o povo, em uníssono, concordou:

– Carolina, Carolina, Carolina...

O Pinotti quis saber quem eu era. Levantei. Cumprimentei todo mundo. Agradeci. E o Pinotti me chamou para a mesa principal. E nem apresentou o candidato dele. Sai candidato.

Fui bem votado, mas perdi a eleição. Os eleitores do Riacho votaram no “Carolina”. E naquele tempo não se podia votar no apelido dos candidatos. Fui candidato novamente nas duas eleições seguintes, e fui eleito, permanecendo como vereador de 1969 a 1977.

As ruas do Riacho eram trilhos. Consegui, com o subprefeito Landi, que elas fossem abertas e pavimentadas, inclusive a Rua Antonio Caputo, uma das principais, e a rua em que eu moro, a Marcilio Conrado.

Por que o apelido “Carolina”? Eu tocava muito violão. E cantava essa música do Luiz Gonzaga. “Carolina”, e Carolina ficou.

NOTA DA MEMÓRIA – Na gravação que fizemos dia 31 de julho, Carolina cantarolou trechos da música citada. Até hoje, poucos o conhecem pelo nome verdadeiro. O que vale é “Carolina, Carolina”, que Luiz Gonzaga consagrou.

