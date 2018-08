Prefeitura de Mauá encerra contrato com a FUABC

Do Diário OnLine



28/08/2018



A Prefeitura de Mauá encerrou contrato com a FUABC (Fundação do ABC) nesta terça-feira (28). O secretário de Saúde, Marcelo Lima Barcellos de Mello, protocolou mais cedo documento sobre o desinteresse do Paço na continuidade da gestão.

Os motivos que levaram à decisão passam, segundo a Prefeitura, pela relação custo-benefício e ausência de prestação de contas nos prazos contratualmente estabelecidos.

“Por questão de transparência, economicidade, respeito ao dinheiro público e objetivando prestar atendimento de Saúde digno à população, a Prefeitura optou em não manter o contrato. A Secretaria de Saúde espera realizar uma transição com baixo impacto, tendo ficado ajustado com a própria Fundação do ABC a apresentação de um plano de desmobilização e prazos, para que não haja prejuízo no atendimento à população”, disse a Administração mauense, em nota.

A FUABC também se manifestou sobre o rompimento do contrato e mostrou receio quanto à decisão. “O secretário de Saúde informou em reunião com a Presidência da Fundação do ABC que a Prefeitura assumirá todos os serviços do COSAM (Complexo de Saúde de Mauá) a partir de 1º de setembro de 2018, ou seja, sábado próximo. A Fundação do ABC manifestou sua preocupação com a proteção da assistência à Saúde e com a iminente descontinuidade dos serviços, com grave risco à segurança dos pacientes internados e dos atendimentos realizados nas áreas de urgência e emergência”, afimou a entidade, também em nota.

O valor atual do contrato da Prefeitura com a FUABC é de R$ 15.278.000 mensais.