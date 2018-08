New Order agenda show na Capital

Vinícius Castelli



29/08/2018 | 07:00



Quem sintonizava as ondas das rádios FM nos anos 1980 com certeza escutou algum refrão – à época inovador – do grupo New Order. A banda britânica formada por ex-integrantes do Joy Division tem agenda em São Paulo e se apresenta dia 28 de novembro, no palco do Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Os bilhetes custam de R$ 120 a R$ 1.000 e poderão ser comprados a partir do dia 10 de setembro pelo site da Live Pass (www.livepass.com.br).

Formado por Gilian Gilbert (guitarra e sintetizador), Bernard Sumner (voz, guitarra e sintetizador), Stephen Morris (bateria), Tom Chapman (contrabaixo) e Phil Cunningham (guitarra e teclado) , o New Order surgiu com nova proposta e apresentou ao mundo músicas que faziam mistura de batidas eletrônicas – ainda em plena construção – e o rock.

Grupo que já vendeu mais de 20 milhões de cópias de seus discos, o New Order é dono de temas que se tornaram clássicos absolutos, como Blue Monday, Bizarre Love Triangle e Ceremony. Além das faixas conhecidas, a banda deve ilustrar o repertório com temas de seu último disco, Music Complete, lançado em 2015.