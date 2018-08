ANP fará vistoria na Replan para decidir se mantém interdição

28/08/2018 | 18:34



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai vistoriar nesta quarta-feira, 29, a Refinaria de Paulínia (Replan) para decidir se libera a operação da unidade ou mantém a intervenção feita na última sexta-feira, 24. A Replan é a maior refinaria da Petrobras e está parada desde o dia 20. Se estivesse operando a plena capacidade no dia do incêndio que interrompeu sua operação, de 415 mil barris diários, teria deixado de produzir até hoje cerca de 3,6 milhões de litros de derivados.

"Estamos conversando com a Petrobras, vamos fazer a inspeção, se a condições estiverem garantidas liberamos (a produção)", disse hoje mais cedo o diretor-geral da ANP, Décio Oddone.

A Petrobras já informou que vai aumentar a produção em outras refinarias e importar o que for necessário para garantir o abastecimento do mercado. Ontem, o gerente executivo de Logística, Claudio Mastella, disse que a estatal vai importar 1,5 milhão de litros de óleo diesel e um carregamento de querosene de aviação.