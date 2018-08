Marcia Cherubin apresenta temas do novo álbum no domingo

Vinícius Castelli



Coberta de poesia dos pés à cabeça quando o assunto é música, a cantora Marcia Cherubin oferece ao público da região canções repletas de coro, suavidade, bons arranjos e aconchego. Para tanto ela apresenta o resultado de seu mais recente disco, Vai Em Casa, em show domingo, às 14h30, no Instituto Acqua, em Santo André.

Fruto de campanha de arrecadação coletiva (crowndfunding) e ilustrado por 13 músicas autorais, algumas já premiadas em festivais, seu quarto disco é plural e rico, não só com relação às harmonias e arranjos, mas também nas letras. Segundo a artista andreense, Vai Em Casa é uma chamada para comunhão, para as confrarias simples de quintal e para a presença do ‘humano.

Ela sobe ao palco acompanhada por Beto Marsola (violão), Luis Pagoto (percuteria) e Duda Marsola (contra-baixo e voz de apoio). Para o repertório, aposta em temas do novo disco. “Não podem ficar de fora Vai em Casa, Una, Junto, Pó, Volta - A Canção, Maravilhosamente, Vou Cancelar Meu Facebook e Rodas”, adianta.

Ela revela que cantará ainda faixas de CDs anteriores e um pouco de sua influência, como Mercedes Sosa e Clube da Esquina. “São releituras importantes porque remetem às músicas de minhas referências anteriores, mas que são extremamente atuais nos tempos de hoje”, explica.

O espetáculo faz parte do projeto Bazar VilaMundo, que começa às 11h e tem como sugestão apresentar o trabalho de artistas da música alternativa brasileira. Além disso, incentiva pequenos produtores regionais para disseminar a cultura da economia criativa e valorizar produtos artesanais. Tanto que o público encontrará, além de música, artesanato, gastronomia, cervejas e outros produtos. Há espaço pet friendly e bicicletário. A entrada é gratuita.

Marcia Cherubin – Música. No Instituto Acqua – Avenida Lino Jardim, 905, em Santo André. Domingo, a partir das 14h30. A entrada é gratuita.