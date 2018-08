CPI aprova convocação de presidente da FUABC

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 17:56



A CPI das OSSs (Organizações Sociais de Saúde), na Assembleia Legislativa, aprovou nesta terça-feira (28) a convocação do presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, para prestar esclarecimentos acerca do contrato da entidade com a Prefeitura de Mauá, sobretudo no que se refere à gestão do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini.

No mês passado, a CPI promoveu visita surpresa no Nardini e encontrou diversas irregularidades no equipamento, desde falta de gestor do hospital até pomba morta e uma pilha de remédios vencidos em um dos andares da unidade, que está interditado por conta de obra paralisada. A visita foi feita pelos deputados estaduais Edmir Chedid (DEM) e Carlos Neder (PT), presidente e sub-relator da CPI, respectivamente.

A diligência ainda não tem data para ocorrer.