Encontro de informação profissional agita Santo André no fim de semana

28/08/2018 | 17:49



Estudantes do Grande ABC que estão em dúvida sobre qual carreira seguir terão oportunidade de tirar dúvidas sobre diversas carreiras e instituições de ensino durante a 35ª edição do Encontro de Informação Profissional. O objetivo do evento é discutir com os jovens sobre o mundo acadêmico, divulgar informações sobre as profissões e os cursos universitários disponíveis.

A ação irá contar com presença de 250 profissionais convidados de mais de 50 áreas diferentes. Diversas universidades particulares terão estandes para falar de suas estruturas, cursos disponibilizados e processos seletivos. Série de palestras temáticas, bate-papos com os pais dos alunos e orientações acadêmicas complementam as atividades da feira local.

O evento será realizado no sábado (1º), das 14h às 17h30, nas instalações do Colégio Singular Santo André (Rua Álvares de Azevedo, 222. Tel.: 4990-2000). Segundo a organização, a expectativa é de que cerca de 5.000 jovens passem pelo local. A entrada é gratuita para todo o público.