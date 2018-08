No Twitter, Jucá reafirma que não rompeu com governo, apenas deixou liderança

28/08/2018 | 17:22



O senador Romero Jucá (MDB-RR) reafirmou nesta terça-feira, 28, que não rompeu com o governo Temer ou foi para a oposição ao anunciar que estava deixando a liderança do governo. Em mensagem publicada na rede social Twitter, o senador afirmou que "tem gente que gosta de distorcer os fatos". "Ontem deixei a liderança do governo para ter a liberdade de discordar e cobrar uma posição que defendo em Roraima e que não é a do governo. Em nenhum momento disse que rompi ou fui para a oposição", escreveu.

Ontem, Jucá comunicou ao presidente Temer que estava deixando a liderança do governo por não concordar da forma como o Executivo federal está tratando a questão dos venezuelanos em Roraima.

Segundo o senador, entendeu como um rompimento com o governo quem ou não quer entender ou quer lhe atacar e atacar o governo. "Continuo com as mesmas posições de antes, defendendo a recuperação do nosso País. Discordo do governo na postura quanto a invasão venezuelana em Roraima", reafirmou no Twitter nesta terça.