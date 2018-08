Emocionado, Latino mostra diamante que fez com cinzas de seu macaco Twelves

28/08/2018 | 16:54



O cantor Latino mostrou o diamante que fez com as cinzas de seu macaco, Twelves, morto após ter sido atropelado no Rio de Janeiro, em março deste ano.

Chorando, Latino explicou o processo: "Ele junta os fiapos do meu cabelo com as cinzas do macaco, transforma em carvão e processa em alta temperatura para formar um diamante."

"Estou muito emocionado. Acabei de receber as cinzas do meu macaco Twelves em forma de um belo diamante.", comentou.

"Agora ele estará comigo pra sempre em forma de amuleto da sorte. Que os anjos animais do céu estejam contigo. Que saudade"

Após a morte de Twelves, Latino deu prosseguimento à sua paixão por animais exóticos: adotou outra macaquinha.