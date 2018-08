15 séries para ver em setembro na Netflix

28/08/2018 | 16:24



GREY''S ANATOMY

A 14ª temporada da série criada por Shonda Rhimes mostra os médicos retornando ao hospital reformado, enquanto o relacionamento de Meredith (Ellen Pompeo) e Nathan (Martin Henderson) fica cada dia mais complicado.

GOTHAM

Série acompanha o detetive novato James Gordon, que luta contra o crime e a corrupção em Gotham City para vingar o assassinato dos pais de Bruce Wayne. Nessa temporada, os criminosos mais diabólicos de Gotham estão voltando a se reunir, e Gordon e Bullock precisam tentar controlar o caos, com uma mãozinha de Bruce. Quarta temporada estreia em 1º/9.

PUNHO DE FERRO

Com a derrota do Tentáculo, as gangues se enfrentam pelo controle de Chinatown e Danny (Finn Jones) entra em ação para proteger as ruas de Nova York. Segunda temporada estreia em 7/9

ATYPICAL

Elsa e Doug enfrentam os desdobramentos da crise no casamento. Caseu tenta se adaptar à nova escola e Sam se prepara para a vida depois da formatura. Segunda temporada estreia em 7/9.

SUPERGIRL

A amizade entre Kara e Lena Luthor se fortalece, e Supergirl enfrenta uma nova vilã com poderes extraordinários. Terceira temporada estreia em 10/9

DC''S LEGENDS OF TOMORROW

Depois de causar um caos na linha do tempo, as Lendas enfrentam um novo desafio vindo de Rip Hunter e da Agência do Tempo, que assumem o comando da Waverider. Terceira temporada estreia em 11/9.

THE GOOD PLACE

Na série, Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) morre e, por engano, vai parar em um local chamado Good Place, um lugar onde todos são bons e felizes. Na verdade, ela não deveria estar ali, mas faz de tudo para ficar. Com Ted Danson. Terceira temporada estreia em 28/9.

INGOBERNABLE

Emilia enfrenta um cartel do tráfico na luta para reunir a família e combater a corrupção no país. Estreia segunda temporada em 14/9.

BOJACK HORSEMAN

A série acompanha o cavalo BoJack (Will Arnet), um já decadente astro da TV, de baixa autoestima, que tenta superar isso com uísque e relacionamentos infrutíferos.Quinta temporada estreia em 14/9.

MANIAC

A série acompanhará dois pacientes de uma instituição mental que precisam usar a imaginação para escaparem da bruta realidade. Minissérie com Emma Stone estreia em 21/9.

ONCE UPON A TIME

Na última temporada, o enredo é suavemente reinicializado com uma nova narrativa principal liderada por Henry Mills, que agora está adulto, passando-se muitos anos após os eventos da última temporada. Estreia em 25/9.

SCANDAL

Na última temporada, Olivia Pope se concentra em sua nova posição, como Chefe de Gabinete do Presidente e do Comando da B613. Também retrata Quinn Perkins como chefe de sua empresa de gestão de crises. Estreia em 25/9.