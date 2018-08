Woody Allen decide dar um tempo em sua carreira

28/08/2018 | 16:11



O clima está complicado para Woody Allen. O cineasta costumava rodar pelo menos um filme por ano, mas agora dará um tempo nos trabalhos até encontrar novos investidores para seus filmes. Segundo o jornal New York Post, uma fonte próxima de Woody disse que ele ainda precisa resolver questões financeiras:

- Woody ama trabalhar e nunca tira férias. Mas ele vai dar uma parada até resolver essas questões [de financiamento].

Allen finalizou as gravações de A Rainy Day in New York, que será lançado pela Amazon até o final de 2018, e também possui um projeto ainda sem título e sem sinopse, mas só para 2020. Isso porque ainda não tem dinheiro o suficiente para tirar a ideia do papel.

Lembrando que um dos motivos de Woody Allen não conseguir o financiamento para seus projeto cinematográficos é devido as acusações que sofreu de abuso sexual, por parte de seus filhos e ex-esposa. As acusações voltaram com força depois que o movimento #MeToo tomou maior proporção e derrubou Harvey Weinstein, também por acusações de abuso sexual, que sempre o apoiou financeiramente. Além disso, os filmes do diretor já não faturavam mais como antigamente.

Allen sempre teve grandes nomes para atuar em seus filmes, mas depois dos escândalos, alguns atores de A Rainy Day in New York decidiram doar seus cachês, arrecadados no filme, para entidades que apoiam vítimas de abuso sexual. Outros atores preferiram não comentar o caso. Selena Gomez, durante uma entrevista para a Billboard, disse que preferia não comentar ao ser questionada sobre o assunto:

- Para ser sincera, não sei como responder.

Kate Winslet, protagonista de Roda Gigante, quando questionada pelo The New York Times, também preferiu ficar longe de polêmicas:

- Não conhecia o Woody e não sei nada sobre a família dele. Enquanto atriz, é preciso se distanciar. Não sei se as histórias são verdadeiras.

Tenso, não é mesmo?