Kate Middleton já fundou clube secreto para mulheres que bebem!

28/08/2018 | 16:11



O jornal The Guardian revelou uma notícia no mínimo surpreendente sobre Kate Middleton.

Hoje impecável como duquesa de Cambridge, ela já teve seus momentos mais descontraídos - como quando usou um vestido transparente ou tomou sol topless nas férias.

E, na faculdade - onde, aliás, conheceu príncipe William - segundo a publicação, ela fundou um clube secreto. Mas não um clube qualquer: um clube para mulheres que bebiam.

As faculdades britânicas têm clubes secretos, ou bem discretos, onde mulheres não são aceitas. Na famosa Cambridge, por exemplo, membras do sexo feminino só começaram a poder participar destas sociedades em 2013.

E foi a busca por igualdade que levou Kate a ser uma das fundadoras da sociedade na St. Andrews, em 2007, segundo uma fonte do Guardian:

Na faculdade, Kate começou a ganhar cada vez mais autoconfiança. Ela co-fundou uma sociedade para mulheres que bebiam, chateada com o fato de que as antigas sociedades do tipo excluíam mulheres.

Kate nunca teria sido vista bebendo muito, mas, mesmo assim, provou seu ponto de igualdade!