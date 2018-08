Lauro e a campanha para a Presidência

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 15:30



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), virou personagem na eleição à Presidência da República em 2014. Isso porque, pressionado pelo então prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), não fechou portas para apoiar a reeleição de Dilma Rousseff (PT). Porém, crescido no tucanato, também não refutou aderir à campanha de Aécio Neves (PSDB). Para evitar constrangimentos, declarou que votaria no candidato de seu partido, Eduardo Jorge. No segundo turno, não se furtou em aderir a Aécio, que perdeu para Dilma. Curiosamente, Lauro e Eduardo Jorge ficaram frente a frente no sábado. Eduardo é candidato a vice na chapa de Marina Silva, e a dupla foi prestigiar o lançamento das candidaturas de Regina Gonçalves (PV), a federal, e Márcio da Farmácia (Podemos), a estadual. Os dois tiraram fotos, o que não quer dizer que Lauro estará engajado na campanha de Marina. Até porque um presidenciável foi bastante afagado por Lauro no passado: o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB).

Keiko Ota

Deputada federal pelo PSB da Capital, Keiko Ota parte para a reeleição esperando obter votação no Grande ABC. A socialista, mãe do garoto Ives Ota, assassiando brutalmente em 1997, tem laços com a região. Ela e seu marido, o hoje vereador paulistano Masataka Ota, tiveram comércio na Rua Bernardino de Campos, no Centro de Santo André. “Sempre tive um carinho especial pelos moradores”, disse a socialista, que recebeu, em Santo André, 3.878 votos. Em 2010, quando conquistou pela primeira vez uma cadeira no Congresso, Keiko recebeu 16.524 votos andreenses, terceiro melhor desempenho no município na ocasião. Segundo a socialista, seu mandato tem encaminhado emendas às cidades.

Apoio

Militante histórico do PT em São Bernardo, Mancha Gomes declarou que vai votar no vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) para deputado federal. Recentemente, ele anunciou a desfiliação do petismo. Antes, no partido, trabalhou no gabinete de Mário Reali (PT) na Assembleia e no escritório de Matias Fiuza (PT) na Câmara de São Bernardo. Ele é diretor da Sociedade Amigos Do Jardim Laura e Parque Alvarenga.

Remarcada

O presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (Avante), publicou oficialmente a nova data de audiência pública que tratará do transporte coletivo na cidade, com debate de tarifa e gratuidade, além de qualidade e financiamento do sistema. O evento, a pedido do vereador Willians Bezerra (PT), acontecerá na segunda-feira, às 19h, no plenário do Legislativo.

Projeto eleitoral

Marjorye Rudek, do DC da Capital, homologou candidatura a deputada federal e está de olho também em obter votos no Grande ABC. Ela foi apresentadora de dois programas na TVABCD, uma webtv da região. “O deputado é funcionário da população, se eleita vou fiscalizar e prestar contas de meu mandato”, comentou a candidata.

Caminhada

Presidenciável do Psol, Guilherme Boulos estará novamente em Santo André, a primeira vez, porém, homologado como candidato à Presidência da República. O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) caminhará pelo calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro, no sábado, a partir das 10h, com candidatos da legenda a deputado.