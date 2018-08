Trailer de 'Lego DC Super-Villains' revela detalhes da história do jogo

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 15:20



Já está disponível on-line o novo trailer do jogo "Lego DC Super-Villains", que explora universo de pecinhas em torno de famosos vilões da editora DC Comics. O vídeo dublado pode ser visto na página da Warner Games Brasil no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCKe5eBtF9zbGmPuqJ3PRi_w), que também conta com outros materiais de divulgação do título, incluindo cenas e reportagens.

O clipe apresenta melhor a história por trás do game. Ao longo da jornada, o público ficará no comando de recruta totalmente personalizável para ajudar a Legião do Mal em confronto com os integrantes do misterioso Sindicato da Justiça. Esses heróis dizem substituir figuras como Batman, Mulher-Maravilha e Aquaman enquanto a Liga da Justiça está em missão mal explicada. Coringa, Arlequina, Charada e Flash Reverso são alguns dos vilões presentes na aventura.

A ideia do jogo é a mesma que movimentou outros games da popular franquia Lego em várias sagas do entretenimento, casos de "Star Wars: The Video Game", "Batman: The Video Game" (2008), "Pirates of the Caribbean: The Video Game" (2011) e "Marvel Super Heroes" (2013).

"Lego DC Super-Villains" tem lançamento marcado para 16 de outubro, com versões dubladas em português para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. As lojas brasileiras disponibilizarão versão física especial incluindo boneco de Lex Luthor, principal antagonista do Superman.