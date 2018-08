Keanu Reeves invade dois casamentos em uma semana!

28/08/2018 | 15:11



Keanu Reeves não só é conhecido como ótimo ator, mas também por ser um cara bacana. E ele adicionou mais um item que prova isso à sua lista.

Na segunda-feira, dia 27, uma foto de Keanu em um casamento na Califórnia, que havia ocorrido no final de semana anterior, deixou os fãs empolgados - não só porque o casal era desconhecido do ator, mas também porque ele parece estar muito empolgado no clique!

Ao HuffPost, o irmão do noivo revelou como tudo aconteceu:

Avistamos Keanu no bar do hotel do casamento. Meu irmão foi lá e pediu uma foto, Keanu se levantou e veio apertar a mão de todo mundo, e depois ele fez aquela pose incrível para a foto. Ele estava super calmo e descolado e ficou muito feliz em tirar uma foto com eles. Os noivos ficaram felicíssimos logo após dizerem o sim.

Mas a história vai além! Dias antes, uma foto de Keanu com outro casal de noivos, desta vez em Nova York, bombou no Twitter.

Nela, ele parece igualmente feliz em posar com os pombinhos, mas com uma pose mais discreta, apenas fazendo um sinal de olá com as mãos.

Coincidência ou não, ele está promovendo o filme Destination Wedding, uma comédia-romântica com Winona Ryder.