Latino transforma cinzas do macaco Twelves em diamante

28/08/2018 | 15:11



Latino sofreu muito ao perder seu macaco de estimação, Twelves - que morreu atropelado dentro de seu condomínio no Rio de Janeiro.

E agora, eles poderão ficar juntos para sempre, de uma maneira bem diferente. Ele encomendou um diamante com as cinzas do macaquinho, e mostrou a joia no Instagram:

Foram quase três meses esperando o processo ser concluído. Agora ele estará comigo pra sempre em forma de um amuleto da sorte. Que os anjos animais do céu estejam contigo. Que saudade!