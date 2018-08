The Crown divulga primeira imagem de Tobias Menzies como Príncipe Philip

28/08/2018 | 15:11



A partir da próxima temporada, a série The Crown entrará em uma nova fase, e contará com uma troca de atores para interpretar os personagens já mais velhos. Nesta segunda-feira, dia 28, foi divulgada a primeira imagem de Tobias Menzies como o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, durante as décadas de 60 e 70.

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi interpretado por Matt Smith durante as duas primeiras temporadas. Agora, na terceira e quarta temporadas, Tobias contracenará com Olivia Colman, que substitui Claire Foy, que representou a rainha.

Esse não é o primeiro grande trabalho de Menzies, uma vez que o ator já trabalhou em Rome, série da HBO, Edmure Tully em Game Of Thrones, e está em The Terror, da AMC.