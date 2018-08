Ator de Friends tem segredos envolvendo drogas revelados pela ex-namorada

28/08/2018 | 14:11



Devido as polêmicas passadas, não é nenhuma novidade que Matthew Perry teve problemas com drogas e, dessa vez, foi a ex-namorada do ator que colocou a boca no trombone sobre tudo que presenciou enquanto esteve ao lado dele.

Em entrevista ao Radar Online, Kayti Edwards revela que conheceu Perry há 11 anos, quando ele apareceu em uma audição da Broadway que o pai dela estava produzindo.

- Minha relação com Matthew se tornou íntima depois de três anos que nos conhecemos, contou a mulher, se referindo ao momento em que se encontraram em uma reunião de alcoólicos anônimos.

- Eu perguntei se ele lembrava quem eu era e ele deu suas condolências, porque meu avô havia falecido recentemente na época. Foi assim que começamos a conversar.

De acordo com Edwards, Perry contou sobre seus problemas com um potente analgésico e que ele estava consumindo cerca de 80 pílulas por dia. Porém, em relação a outras drogas, ele não havia mencionado nada, até que em 2011 ele mandou uma mensagem para ela:

- Ele disse para eu ir até a casa dele. E disse que queria ficar chapado e usar vários tipos de drogas.

E continua:

- Eu só sabia que ele estava consumindo 80 pílulas por dia, e agora ele queria cocaína, crack e OxyContin.

Kayti explica que ela foi até a casa do ator e que ele queria fumar heroína pela primeira vez, então os dois foram para a cozinha onde ele começou o processo que no fim deu errado.

- A fumaça estava indo para todos os lugares, menos para boca dele, e ele ficou muito irritado porque sentiu que não estava fazendo certo. Eu não sabia como ajudá-lo, então ficou uma loucura.

Em 2011, logo após esse incidente, Matthew foi para a reabilitação pela terceira vez.

O ator, que ficou mundialmente conhecido pelo seu papel como Chandler Bing em Friends, ainda não se pronunciou sobre o depoimento da ex-namorada.