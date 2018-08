Rihanna estaria furiosa com suposto romance entre Drake e enteada de Janet Jackson

28/08/2018 | 14:11



Parece que o romance entre Rihanna e Drake ainda mexe com o coração da cantora! Seja por ciúmes, ou por proteção, Riri estaria furiosa com o possível novo romance do rapper, que veio à tona após ele ser fotografado ao lado da modelo Bella Harris, de 18 anos de idade.

A imagem do suposto mais novo casal entre os famosos foi publicada pela própria Bella em seu Instagram, junto com uma legenda para lá de suspeita. A jovem usou uma parte da letra de Rather Be, da banda Clean Bandit e um emoji de coração.

Além da diferença de idade entre os dois, outro fator teria contribuído para Rihanna ter ficado descontente com a relação, segundo o site Hollywood Life. É que Bella é enteada de Janet Jackson e filha do famoso produtor musical Jimmy Jam, amigo pessoal de Rihanna. Segundo uma fonte, esse seria o motivo principal da preocupação da cantora:

- Drake não iria apenas gerar a ira do pai de Bella, Jimmy, se ele a namorasse, ele também enfureceria Rihanna. Rihanna está de olho em Bella e Drake para garantir que nenhum dos dois saia da linha. Ri é amiga do pai de Bella e ela conhece Bella também. Ela é protetora dela e iria surtar se Drake começasse a namorar com ela, ela é muito jovem para ele. É claro que Bella é absolutamente deslumbrante, então se Drake fosse contra todo o bom senso e começasse a sair com ela, sem dúvida, isso deixaria Rihanna com inveja.