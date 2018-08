Melanie Griffith desabafa sobre remoção de câncer de pele

28/08/2018 | 12:11



A atriz Melanie Griffith usou seu perfil no Instagram para dizer que, finalmente, está livre do câncer de pele. Na rede social, ela postou uma selfie em que aparece usando um curativo no nariz e escreveu na legenda:

Bandagem de novo depois de fazer dermoabrasão (procedimento estático que corrige cicatrizes profundas), o passo final para corrigir o câncer de pele agora removido. Se algum de vocês tem, trate. Se você se deitar ao sol, ficar exposto a muito sol, tenha CUIDADO. Use protetor solar. Vá ao dermatologista. Se você não tiver um, procure um ou vá até a clínica mais próxima e peça para fazer o teste. Mais informação em breve!.

Lembrando que a atriz tem uma carreira de sucesso, já tendo sida indicada ao Oscar e sendo vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz pelo filme Working Girl.