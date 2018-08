Dublador de Chaves e Pokémon morre aos 65 anos de idade

28/08/2018 | 12:11



O dublador e diretor de dublagens José Parisi Junior morreu aos 65 anos de idade na última segunda-feira, dia 27.

Um de seus trabalhos mais famosos foi uma das vozes de Godinez, em Chaves.

Fundou seu próprio estúdio de dublagem, a Parisi Vídeo, junto com seu pai José Parisi em 1991, e trabalhou com as versões brasileiras de animes famosos como Pokémon, Yu-Gi-Oh e Inuyasha.