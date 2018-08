Anitta e Maisa são destaques entre indicados aos Meus Prêmios Nick 2018

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 12:05



A briga pelo zeppelin laranja que representa a preferências de crianças e jovens brasileiros está aberta. Foram anunciados os concorrentes da edição deste ano do Meus Prêmios Nick, promovido pelo canal pago Nickelodeon. Personalidades e projetos ligados a internet, música, cinema, televisão e games fazem parte das opções do público, com representantes nacionais e internacionais.

No total, a organização do evento separou os participantes em 19 categorias. A cantora Anitta e a atriz Maisa Silva estão entre os principais destaques e brigam por quatro troféus, incluindo artista musical favorito e hit do ano (por "Medicina") para a popstar carioca e canal de Youtube favorito e Instagram favorito para a ex-integrante do elenco de "Carrossel".

Entre as novidades deste ano estão o duelo por meme do ano (incluindo o Canarinho Pistola e a cena do técnico Tite caindo em comemoração de gol na Copa do Mundo) e ship do ano (quando o público torce por algum casal, casos de Neymar e Bruna Marquezine e dos namorados Whindersson Nunes e Luísa Sonza).

A votação é aberta ao público de todas as idades e começam nesta terça-feira (28). É possível apontar seu favorito por meio do site da premiação , pelo aplicativo Nick Play e no Twitter, este último sendo necessário usar #MPN na postagem e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet.

Segue abaixo a lista completa dos indicados:

CANAL DE YOUTUBE FAVORITO

- Bibi Tatto - #BibiTatto

- Desimpedidos - #Desimpedidos

- Luccas Neto - #LuccasNeto

- Maisa Silva - #MaisaSilva

- Manual do Mundo - #ManualdoMundo

- RezendeEvil - #Rezende

- Você Sabia? - #VoceSabia

- Whindersson Nunes - #WhinderssonNunes



YOUTUBER MUSICAL FAVORITO

- Ana Gabriela - #AnaGabriela

- BFF Girls - #BFFGirlsYoutube

- Carol e Vitória - #CaroleVitoria

- Futparódias - #Futparodias

- Gabi Luthai - #GabiLuthai

- Mariana Nolasco - #MarianaNolasco

- Mussoumano - #Mussoumano

- Sofia Oliveira - #SofiaOliveira



GAMER DO ANO

- Am3nic - #Am3nic

- Authentic Games - #AuthenticGames

- Bibi Tatto - #BibiTattoGamer

-Lipão Gamer - #LipaoGamer

- Malena - #Malena

- Patife - #Patife

- TazerCraft - #TazerCraft

- Venom Extreme - #VenomExtreme



FANDOM DO ANO

- Anitters (Anitta) - #Anitters

- Blink (Black Pink) - #Blink

- BTS Army (BTS) - #BTSArmy

- Directioners (1D) - #Directioners

- Focorujas (Felipe Neto com Luccas Neto) - #Focorujas

- Luanetes (Luan Santana) - #Luanetes

- Mendes Army (Shawn Mendes) - #MendesArmy

- Potterheads (Harry Potter) - #Potterheads



ARTISTA INTERNACIONAL FAVORITO

- 5 Seconds of Summer - #5SecondsofSummer

- Ariana Grande - #ArianaGrande

- Black Pink - #BlackPink

- Camila Cabello - #CamilaCabello

- Dua Lipa - #DuaLipa

- Harry Styles - #HarryStyles

- Selena Gomez - #SelenaGomez

- Shawn Mendes - #ShawnMendes



GATA TRENDY

- Anitta - #AnittaGata

- Bruna Marquezine - #BrunaMarquezine

- Flavia Pavanelli - #FlaviaPavanelli

- Iza - #Iza

- Jade Picon - #JadePicon

- Lellêzinha - #Lellezinha

- Marina Ruy Barbosa - #MarinaRuyBarbosa

- Sasha Meneghel - #SashaMeneghel



GATO TRENDY

- Alisson Becker - #Alisson

- Alok - #AlokGato

- Bruno Montaleone - #BrunoMontaleone

- Jerry Smith - #JerrySmith

- João Guilherme - #JoaoGuilherme

- Kevinho - #KevinhoGato

- Luis Mariz - #LuisMariz

- Philippe Coutinho - #PhilippeCoutinho



ARTISTA MUSICAL FAVORITO

- Alok - #Alok

- Anavitoria - #Anavitoria

- Anitta - #Anitta

- Kevinho - #Kevinho

- Luan Santana - #LuanSantana

- Ludmilla - #Ludmilla

- Matheus e Kauan - #MatheuseKauan

- Pabllo Vittar - #PablloVittar



FILME FAVORITO

- Fala Sério, Mãe! - #FalaSerioMae

- Hotel Transilvânia 3 - #HotelTransilvania3

- Jumanji: Bem-vindo à Selva - #JumanjiBemVindoASelva

- Jurassic World: Reino Ameaçado - #JurassicWorld

- O Touro Ferdinando - #OTouroFerdinando

- Os Incríveis 2 - #OsIncriveis2

- Star Wars: Os Últimos Jedi - #StarWarsOsUltimosJedi

- Viva - A Vida é uma Festa - #Viva

DESENHO ANIMADO FAVORITO

- Alvin e os Esquilos - #AlvinEOsEsquilos

- As Aventuras de Kid Danger - #AsAventurasdeKidDanger

- Bob Esponja - #BobEsponja

- Gravity Falls: Um Verão de Mistérios - #GravityFalls

- Irmão do Jorel - #IrmaodoJorel

- Miraculous: As Aventuras de Ladybug - #LadyBug

- Os Jovens Titãs em Ação - #OsJovensTitasEmAcao

- The Loud House - #TheLoudHouse



ARTISTA DE TV FAVORITO

- Daniel Rangel - #DanielRangel

- Flavia Pavanelli - #FlaviaPavanelliTV

- Larissa Manoela - #LarissaManoela

- Luan Santana - #LuanSantanaTV

- Maia Reficco (Kally’s Mashup) - #MaiaReficco

- Maisa Silva - #MaisaSilvaTV

- Tatá Werneck - #TataWerneck

- Tom Karabachian - #TomKarabachian



PROGRAMA DE TV FAVORITO

- As Aventuras de Poliana - #AsAventurasDePoliana

- Batalha dos Confeiteiros Brasil - #BatalhaDosConfeiteirosBrasil

- Desventuras em Série - #DesventurasEmSerie

- Irmãos à Obra - #IrmaosAObra

- Kally’s Mashup - #KallysMashup

- Masterchef Brasil - #MasterchefBrasil

- Stranger Things - #StrangerThings

- The Voice Brasil Kids - #TheVoiceKidsBrasil



INSTAGRAM FAVORITO

- Carlinhos Maia - #CarlinhosMaia

- Giovanna Chaves - #GiovannaChaves

- Jade Picon - #JadePiconIG

- Larissa Manoela - #LarissaManoelaIG

- Maisa Silva - #MaisaSilvaIG

- Marina Ruy Barbosa - #MarinaRuyBarbosaIG

- Nah Cardoso - #NahCardoso

- Whindersson Nunes - #WhinderssonNunesIG



ATLETA FAVORITO

- Bruno Rezende - #BrunoRezende

- Fernando Fernandes - #FernandoFernandes

- Flávia Saraiva - #FlaviaSaraiva

- Gabriel Medina - #GabrielMedina

- Marta - #Marta

- Neymar - #Neymar

- Philippe Coutinho - #PhilippeCoutinho

- Rafaela Silva - #RafaelaSilva



HIT DO ANO

- Amor de Verdade – MC Kekel e MC Rita - #AmorDeVerdade

- Ao Vivo e a Cores – Matheus e Kauan ft Anitta - #AoVivoEACores

- Din Din Din - Ludmilla ft Mc Pupio e Mc Doguinha - #DinDinDin

- Medicina – Anitta - #Medicina

- O Sol – Vitor Kley - #OSol

- Ocean - Alok, Zeeba e IRO - #Ocean

- Pesadão - Iza e Marcelo Falcão - #Pesadao

- Que Tiro Foi Esse? - Jojo Maronttinni - #QueTiroFoiEsse

SHIP DO ANO

- Brumar (Bruna Marquezine e Neymar) - #Brumar

- Eleven e Mike (Stranger Things) - #Mileven

- Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - #GiovannaBruno

- Justin Bieber e Hailey Baldwin - #JustinHailey

- Kally e Dante - #Dally

- Maisa Silva e Nicholas Arashiro - #MaisaNicholas

- Sasha Meneghel e Bruno Montaleone - #SashaBruno

- Whindersson Nunes e Luísa Sonza - #WhinderssonLuisa



REVELAÇÃO MUSICAL

- 2B - #2B

- BFF Girls - #BFFGirls

- Clau - #Clau

- Gloria Groove - #GloriaGroove

- Jojo Maronttinni - #JojoMaronttinni

- MC Bruninho - #MCBruninho

- Thiago Brava - #ThiagoBrava

- Um44k - #Um44k



PROGRAMA DA NICK FAVORITO

- Bob Esponja - #BobEsponjaNick

- Game Shakers - #GameShakers

- Henry Danger - #HenryDanger



- Hunter Street - #HunterStreet

- Kally’s Mashup - #KallysMashupNick

- Nicky, Ricky, Dicky & Dawn - #NRDD

- The Loud House - #TheLoudHouseNick

- The Thundermans - #TheThundermans



MEME DO ANO

- Canarinho Pistola - #CanarinhoPistola

- CR Sou Lindo - #CRSouLindo

- Dancinha da Mochila - #DancinhadaMochila

- Espacate Sweet Dreams - #EspacateSweetDreams

- Neymar Rolando - #NeymarRolando



- O Chão é Lava - #OChaoÉLava

- Que Tiro Foi Esse? - #QueTiroFoiEsseMeme

- Tite Caindo - #TiteCaindo

A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores dos Meus Prêmios Nick 2018 está agendada para 7 de novembro, no Citibank Hall, em São Paulo. Ainda não foi revelado quem será responsável pela apresentação do evento nem quem irá realizar performances musicais.