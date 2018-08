Barbieri diz que Flamengo precisa tirar Cruzeiro de 'zona de conforto'

28/08/2018 | 11:59



O Cruzeiro abriu boa vantagem no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o duelo disputado no Maracanã por 2 a 0, mas o Flamengo não vai desistir. Esse foi o recado do técnico Maurício Barbieri na véspera da partida marcada para o Mineirão e definida por ele como "jogo do ano". E o treinador flamenguista revelou que a estratégia para o duelo será tirar o adversário de sua "zona de conforto".

"O Cruzeiro é uma equipe madura, faz um jogo bastante seguro e até pragmático. É uma equipe que joga bastante com o regulamento embaixo do braço. Tem um grande treinador e temos que estar preparados para eventuais surpresas. Equipe acostumada a jogar em função do resultado. Temos que tirá-los da zona de conforto, pra eles não terem mais esse resultado e a gente poder buscar a classificação", afirmou, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu.

Barbieri, que preferiu não revelar a escalação do Flamengo para o confronto com o Cruzeiro, já adiantou que não pretende realizar grandes alterações no time. E destacou que será necessário aproveitar as chances que surgirem.

"Não adianta pensar que na véspera do jogo faremos grandes modificações. São os detalhes que fazem a diferença. Temos o resultado adverso, mas precisamos criar as chances, buscar espaços e quando aparecerem as oportunidades, a gente concluir. O Cruzeiro aproveitou no primeiro jogo as oportunidades que teve, a gente não. Amanhã queremos o contrário pra fazer o resultado e sair com a classificação", comentou.

Barbieri também apontou Lucas Paquetá como um trunfo do Flamengo para o duelo com Cruzeiro, lembrando que o jovem meia não pôde atuar no duelo de ida com o Cruzeiro por estar suspenso e agora retorna ao time.

"São mudanças em função das circunstâncias de momento. A gente conhece bem o Cruzeiro e eles conhecem a gente. A gente não tinha o Paquetá no jogo anterior e agora temos. Isso é importante dado sua importância na equipe. Vamos aguardar as avaliações e o treinamento de hoje pra escolher a melhor equipe", disse.

Para avançar, o Flamengo precisa vencer por ao menos três gols de diferença ou mesmo por dois, mas desde que marcando no mínimo três vezes. Para isso, outra aposta de Barbieri é Everton Ribeiro, que brilhou pela Cruzeiro pan conquista do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014.

"Sem dúvida o Everton vem num momento muito bom. Ele tem como desequilibrar o jogo. Ele tem uma história em Minas, que com certeza é motivador pra ele, pra buscar o resultado. Tem tudo pra nos ajudar bastante e ser sim um fator de desequilíbrio", concluiu Barbieri.