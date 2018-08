Maju Coutinho compara seu cabelo ao de Audrey Hepburn e Marge Simpson

28/08/2018 | 11:40



A jornalista Maju Coutinho, apresentadora da previsão do tempo do Jornal Nacional, comparou o penteado com o qual apareceu na edição do telejornal da última segunda-feira, 27, ao da personagem Marge Simpson e da atriz Audrey Hepburn.

"Majuzinha de luxo X Maju Simpson", escreveu em seu Twitter, ao lado de uma montagem com fotos das três envolvidas na comparação.

A referência foi feita ao filme Bonequinha de Luxo, ao qual Audrey Hepburn protagonizou em 1961.