Projetos engavetados

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 11:27



Mobilidade Urbana tem sido, de alguns anos para cá, tema recorrente nos discursos de candidatos às prefeituras, aos governos de Estados e até para quem mira a cadeira de presidente do Brasil, inclusive porque são investimentos destacados como fundamentais para recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento econômico, destravar o nó do trânsito nas grandes cidades e garantir mais qualidade e agilidade para quem depende do transporte público.

Infelizmente, a grande maioria das promessas feitas durante as campanhas é esquecida ou, quando viram projetos, estes ficam escondidos dentro de gavetas. Invariavelmente, os governantes de plantão se apoiam na crise econômica para esconder a falta de capacidade em buscar alternativas financeiras, como em parcerias com a iniciativa privada.

O descaso para questão estrutural de suma importância para um País onde a economia depende basicamente do transporte rodoviário está escancarado no sexto Plano CNT de Transporte e Logística, divulgado ontem e que hoje merece a manchete deste Diário. Nem poderia ser diferente, até porque o minucioso material preparado pela Confederação Nacional dos Transportes elenca 14 projetos prioritários para o Grande ABC, em um universo de 2.663 propostas consideradas essenciais em todo o Brasil. Apesar de extremamente necessárias para uma região de 2,7 milhões de moradores e quarta produtora de riquezas, o estudo aponta que apenas quatro intervenções estão em curso, duas delas em São Bernardo.

Muito pouco para uma região que pelo menos desde os anos 1950 está entre as principais geradoras de riquezas para o Estado e o País, que já foi chamada por governantes de ‘a melhor esquina do Brasil’. No entanto, o que fica claro no estudo da CNT é que o Grande ABC, sua população e empresários não têm recebido à altura do que pagam. Caso emblemático é o projeto de construção da Linha 18-Bronze, que prevê ligar a região à Capital por monotrilho. A promessa era entregar neste ano, mas nada indica que um dia irá sair do papel. Justificativa: falta dinheiro.