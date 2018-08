Dwayne Johnson presta homenagem à fã que morreu em acidente de carro

28/08/2018 | 10:12



Dwayne Johnson é conhecido por ser cortês e gentil com seus fãs. O ator, mais conhecido como The Rock, prestou uma homenagem a uma fã que morreu em um acidente de carro. Aileen Pizarro e a filha perderam a vida após uma colisão entre veículos.

Um dos filhos da vítima, de 19 anos, escreveu para Dwayne no Twitter revelando que a mãe era grande fã do ator. "Minha linda mãe que faleceu amou tanto The Rock. Estou tentando fazer com que ele faça um vídeo dizendo o nome dela para o funeral. Se você puder retuitar a porcaria disso para ele ver significaria muito. Obrigado!", pediu o rapaz.