David Beckham vai enfrentar julgamento por desrespeitar lei de trânsito

28/08/2018 | 10:15



As polêmicas envolvendo David Beckham não são muito recorrentes e normalmente o ex-jogador se mostra como um exemplo a ser seguir pelos seus diversos feitos positivos. Porém, desta vez a estrela do futebol inglês se complicou após exagerar no volante. Beckham, de 43 anos de idade, será julgado após ter excedido a velocidade no começo deste ano e, pelo que se sabe até agora, o processo já está todo encaminhado.

Segundo a acusação, no dia 23 de janeiro ele teria dirigido seu Bentley a 95 quilômetros por hora na via A40, localizada em Paddington, uma zona em que o limite é de 65 quilômetros por hora.

Seu caso já foi listado no Tribunal de Magistrados de Lavender Hill e, de acordo com o site Standard UK, David Beckham entrou com um pedido de inocência no dia 17 de agosto. No que será que essa história vai dar?