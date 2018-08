28/08/2018 | 10:11



Eddie Murphy será pai pela décima vez! Através de um comunicado enviado para a imprensa internacional, um representante do ator confirmou a novidade:

Eddie Murphy e sua namorada de longa data Paige Butcher estão orgulhosos em anunciar que estão esperando o segundo filho, que nascerá em dezembro.

Murphy e Paige estão juntos desde 2012 e têm uma menina, Izzy Oona, de dois anos de idade.

Além dela, o astro já é pai de outros oito filhos: Bria, de 28 anos, Miles, de 25, Shayne, de 23, Zola, de 18 e Bella de 16, com a primeira esposa, Nicole Mitchell Murphy; Eric Murphy, de 29 anos, com Paulette MacNeely; Christian Murphy, de 27 anos, com Tamara Hood; e Angel Iris, de 11 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Mel B.