Obituário - 28 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 08:59



Santo André



Alba Pereira de Amorim, 93. Natural de Ibiacara (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Adelina Tesulin Armelin, 91. Natural da Argentina. Residia em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Arlindo Rodrigues, 90. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Elisabete Quirino de Brito, 90. Natural de Arcos (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Augusto Pagani, 84. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Joaquim Silvério Gonçalves, 84. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Luzia da Silva Batista, 82. Natural de Pocrane (MG). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marluce de Araújo Vilela, 80. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Parque Buenos Aires, em Suzano (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).



Maria Ineda Buozi Sanches, 75. Natural de Bálsamo (SP). Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Memorial Phoenix.



José Roberto Gonzaga, 68. Natural de Monte Alto (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André, Dia 26. Crematório Jardim da Colina.



Rosa Maria Galan Sasso, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Venina Bacanelli, 67. Natural de Poloni (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Salwa Yossef Geogers, 98. Natural do Líbano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Maria José Rodrigues Gomes, 93. Natural de Biritiba Mirim (SP). Residia em Mogi das Cruzes (SP). Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Pedro Tavares, em Biritiba Mirim (SP).



Estalila Gonçalves, 93. Natural de Cedral (SP). Residia em Rudge Ramos. Dia 25. Crematório Jardim da Colina.



João Correia Barbosa, 91. Natural do Mar Vermelho (AL). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Phoenix.



Vauzir Micali, 88. Natural de Taquaritinga (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 25. Memorial Phoenix.



Catharina Martins Rejes, 87. Natural de Jau (SP). Residia em Rudge Ramos. Dia 25. Cemitério do Baeta.



Alzira da Cruz Triveloni, 86. Natural de Santa Bárbara dos Casados (BA). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



Isabel Manoelina Ferreira, 81. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Wilson Berlofa, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 25. Crematório Vila Alpina.



José Roberto Flores, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Hortências, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Maria da Silva, 66. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Ana Evangelista de Oliveira, 66. Natural de Salinas (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



João Dias de Oliveira, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



May Leida Alonso, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Laudecira Maria da Silva, 61. Natural de Ipojuca (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Ambrosio Torroglosa Pernias, 94. Naturtal de Múrcia, Espanha. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.



Antonio Pereira da Silva, 94. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Carmen Cabrera Campos, 91. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.



Benedito Manoel dos Santos, 87. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Foster Rufini, 87. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Messias Fabrício, 85. Natural de Pontal (SP). Residia no bairro Moenda, em Itatiba (SP). Dia 23. Cemitério das Lágrimas.



Lúcio Huerta, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Olga Alcaide Nicoletti, 83. Natural de Casa Branca (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Alcino Nelson Rutkauskas, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Leônidas Pires Chagas, 75. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Paulo Roberto Franza, 63. Natural de São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Marcelo Botton, 50. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Cecílio Pinto dos Santos, 86. Natural de Santa Terezinha (BA). Residia em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.



Mauá



Joaquim Ananias Sobrinho, 86. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Paranapiacaba



Anselmo Souza de Assis, 62. Natural de Paranapiacaba. Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério Bom Jesus, em Paranapiacaba.