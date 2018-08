SP terá semana de inovação em novembro

28/08/2018 | 07:30



A Prefeitura de São Paulo anunciou nessa segunda-feira, 27, que a quarta edição da SP Tech Week, evento de inovação e tecnologia, será realizado entre os dias 24 e 30 de novembro de 2018. "Queremos ser cada vez mais conhecidos como um centro de inovação", disse o prefeito Bruno Covas, durante a conferência, realizada no Spaces, espaço de escritórios compartilhados na zona sul da capital paulista.

Segundo a prefeitura, a SP Tech Week terá mais de 200 eventos diferentes, e a expectativa é atrair pelo menos 50 mil participantes para as atividades, que incluem palestras, workshops, rodadas de negócios e a visita de delegações estrangeiras para conhecer as startups locais.

Vocação

Para Covas, do PSDB, a Tech Week é um evento "necessário", pois tecnologia e economia criativa são os setores que ajudarão a cidade gerar empregos. "Não teremos novas indústrias ou agricultura. Esse é o destino das grandes cidades", disse ele ao Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.