Caixa antecipa acesso ao crédito do FGTS

Da Redação



28/08/2018 | 07:19



Trabalhadores já podem acessar o valor da distribuição dos rendimentos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em sua conta vinculada. A ação estava prevista para o dia 31, mas o banco a antecipou.

Com isso, todos os 90,72 milhões de trabalhadores beneficiados já tiveram esses valores creditados em mais de 258 milhões de contas vinculadas.

Conforme a lei 13.446/2017, o percentual de distribuição de resultados do FGTS é de 50% do lucro líquido do exercício anterior. Como o resultado foi de R$ 12,46 bilhões, foram distribuídos R$ 6,23 bilhões. A legislação estabelece que os valores creditados nas contas dos trabalhadores sejam proporcionais ao saldo da conta vinculada apurada no dia 31 de dezembro do ano anterior. O resultado distribuído não integra o saldo da base de cálculo do depósito da multa rescisória, medida que, segundo a Caixa, preserva também o empregador.

A distribuição de resultados do FGTS elevou a rentabilidade das contas do fundo, neste ano, que passou de 3,8% ao ano (3% ao ano + TR), para 5,59% ao ano.

Tanto em 2016 como em 2017, a distribuição de resultados do FGTS levou seu índice de atualização a patamares superiores ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Para consultar os valores, basta acessar www.resultadosfgts.caixa.gov.br.