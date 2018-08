Stephens abre defesa de título com vitória nos EUA; Venus ganha duelo de campeãs

27/08/2018 | 22:15



Atual campeã do US Open e terceira cabeça de chave em Nova York, a norte-americana Sloane Stephens abriu a defesa do título do Grand Slam realizado em seu país vencendo a russa Evgeniya Rodina por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, nesta segunda-feira.

Terceira colocada do ranking mundial, Stephens ganhou o seu primeiro Grand Slam justamente no US Open do ano passado, quando superou a sua compatriota Madison Keys na decisão do título. Naquela ocasião, ela foi uma grande surpresa, pois sequer era uma cabeça de chave da competição.

Nesta temporada, Stephens também foi à final de Roland Garros, em Paris, mas caiu diante da romena Simona Halep e ficou com o vice-campeonato. Agora, em novo passo atrás do sonhado bicampeão em Flushing Meadows, a tenista da casa terá pela frente a ucraniana Anhelina Kalinina, que contou com a desistência de Kathinka Von Deichmann, por lesão, quando vencia o terceiro set por 5/2.

Antes disso, a jogadora de Liechtenstein ganhou a primeira parcial por 6/1 e caiu por 7/6 (7/0) na segunda, definida apenas no tie-break.

VENUS - Em um confronto entre duas veteranas que já foram campeãs do US Open, a norte-americana Venus Williams venceu a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3, na noite desta segunda-feira, em Nova York, em sua estreia nesta edição do Grand Slam realizado nos Estados Unidos.

Venus, de 38 anos e 16ª cabeça de chave da chave da competição, assim se credenciou para encarar na segunda rodada a italiana Camila Giorgi, que em outra partida do dia eliminou a norte-americana Whitney Osuigwe com parciais de 6/4 e 6/1.

A irmã mais velha de Serena Williams faturou o US Open em 2000 e 2001, enquanto Kuznetsova faturou a taça em Nova York em 2004 e foi presenteada com um convite para entrar direto na chave principal do Grand Slam, sendo que hoje ocupa a 101ª posição do ranking mundial.

PLISKOVA E MUGURUZA VENCEM - Outras tenista de destaque que estrearam com vitória nesta segunda-feira foram a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza, respectivas 8ª e 12ª cabeças de chave. A primeiras delas derrotou a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/4), enquanto a segunda arrasou a chinesa Shuai Zhang por 6/3 e 6/0.

A belga Elise Mertens, a leteia Anastasija Sevastova, a checa Barbora Strycova, a australiana Daria Gavrilova e a grega Maria Sakkari também confirmaram as respectivas condições de 15ª, 19ª, 23ª, 25ª e 32ª pré-classificadas em suas estreias nesta segunda-feira. Rival de Gavrivola na segunda rodada, a bielo-russa Victoria Azarenka também abriu campanha com um triunfo neste dia de duelos. Já a eslovaca Magdalena Rybarikova decepcionou na condição de 31ª cabeça ao ser arrasada pela chinesa Qiang Wang por duplo 6/2.