Zagueiro Nicolas passará por exame para avaliar lesão

Dérek Bittencourt



28/08/2018 | 07:00



O zagueiro Nicolas viveu um bom e um mau momento no jogo de sábado, contra o Santos, no Estádio do Inamar, em Diadema. Aos 37 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou cobrança de falta de Edvan e, de cabeça, marcou o segundo gol do São Bernardo na partida. Entretanto, aos 43, sentiu lesão no músculo adutor da coxa direita e teve de ser substituído.

Segundo informações, o defensor passará por exames hoje para saber o grau do problema e, assim, é dúvida para a partida de sábado, às 15h, contra o Taubaté, no Interior. Se não tiver condições, o técnico Wilson Júnior pode optar por Alexandre, Júnior Silva, Yan ou Léo Fioravanti, este último o seu substituto em Diadema.

Já Thiago César, que pediu para sair do jogo quase no fim, não teve lesão constatada.