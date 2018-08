Palhavam celebra encerrar primeiro turno no G-4

Dérek Bittencourt



28/08/2018 | 07:00



O elenco do Santo André é reconhecidamente jovem. Mas, ainda assim, mostrou que tem potencial e fechou o primeiro turno da Copa Paulista entre os que estariam classificados à segunda fase – é o quarto colocado, com oito pontos. Mas o técnico José Carlos Palhavam alerta: ainda faltam seis jogos para confirmar a vaga.

“É importante fechar dentro do G-4, mas ainda falta o segundo turno inteiro para jogar. É ter tranquilidade. Todo mundo está chateado, mas fechamos dentro de previsão de classificação. O grupo é jovem, não podemos deixar abater. Não é fácil depois da queda (no Paulistão) montar outro grupo, com moleques novos, mas fizeram partida de igual para igual com o São Caetano”, disse ele, em referência à derrota por 1 a 0 no clássico de sábado, no Bruno Daniel.