Pintado vê Azulão acima do esperado

Dérek Bittencourt



28/08/2018 | 07:00



O São Caetano encerrou o primeiro turno da Copa Paulista com campanha praticamente impecável: em seis jogos, venceu quatro e empatou dois, marcou sete gols e não levou nenhum. De acordo com o técnico Pintado, o desempenho supera as suas expectativas.

“Confesso que está acima do que esperava, mas pelos jogadores, atletas e homens que tenho no grupo, não me surpreende”, declarou o comandante azulino, que explicou o motivo de ter sistema defensivo que funciona tão bem, independentemente de quem joga – na vitória sobre o Santo André, por exemplo, Alex Flávio sentiu lesão no aquecimento e deu lugar a Garutti, que fez boa partida. “O que é importante e a gente sempre está destacando: nossos atacantes ajudam muito na marcação. Isso é uma vitória, fico muito satisfeito com isso”, declarou Pintado.

Entretanto, apesar do bom desempenho do Azulão, o treinador pede calma, porque ainda há muita Copa Paulista pela frente. “É um campeonato muito difícil, parelho, não tem nenhuma equipe tão acima da média do que outra. Temos de manter os pés no chão, é só uma primeira fase. Os resultados mostram que a gente tem feito as coisas de maneira correta. Mas é cedo ainda para a gente avaliar. O campeonato vai afunilando e ficando muito difícil”, afirmou.

O São Caetano volta a campo sábado, às 15h30, contra o Bragantino, no Interior.