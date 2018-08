Ações de cuidados pessoais e com a Saúde registram alta procura

Aline Melo

Diário do Grande ABC



28/08/2018



As vizinhas e amigas Regina Coutinho, operadora de telemarketing, 39 anos, e a dona de casa Rita Moisés, 50, aproveitaram o sábado para se cuidar. As duas fizeram limpeza de pele e encararam até pequena fila para medir a glicemia (exame também conhecido como destro, oferecido em parceria com o Colégio Renil).

“Seria bom se ações como essa fossem realizadas sempre. Ainda mais em tempos de crise como a gente vive, quando não temos dinheiro para nada”, relatou Regina, que esperava ainda ter tempo de cortar os cabelos. “É bom para a gente esquecer um pouco os serviços domésticos e tirar um tempinho para cuidar da gente”, completou Rita.

Quem também estava cuidando da saúde dos olhos era a empacotadora Edleuza Ferreira, 50, que aguardava para realizar exame de vista. “Fiz o teste há quase um ano, e como uso óculos, achei bom conferir se não aumentou o grau”, explicou. A assistente social Marli Lemas, 57, também aguardava na fila pelo atendimento. “Faço curso de Libras aqui na escola, então vim participar, contribuir, mas também vou aproveitar para participar da ação”, relatou. “Se esse evento se repetisse ao menos uma vez por ano, seria muito bom”, completou.

A filha de Regina, Yara, 9, aguardava ansiosa para que a mãe terminasse de passar pelos serviços ofertados. “Quero ir brincar no pula-pula”, justificou.

A auxiliar de enfermagem Vanusa Machado dos Santos, 48, acompanhou os netos Cauã, 8, e Luan, 7, no corte do cabelos. “Isso já é uma ajuda que a gente tem, poder contar com esses serviços de graça”, afirmou. “Vamos passar a tarde por aqui, para eles poderem brincar”, completou a moradora.