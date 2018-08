Atividades sociais e recreativas levam 2.800 pessoas à EE Maria Osório

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/08/2018 | 07:00



Foi com expectativa e animação que a EE Maria Osório Teixeira, no Jardim Belita, em São Bernardo, abriu as portas para a primeira edição do Diário do Grande ABC nos Bairros, no sábado. Pelo menos 2.800 pessoas participaram das atividades de serviço, Saúde, cuidados com a pele e brincadeiras, das 9h às 15h.

A dona de casa Givani do Nascimento, 45 anos, foi uma das primeiras a chegar. Fez limpeza de pele (parceria com a Nemawashi Cosméticos), cortou os cabelos (com os voluntários da escola de cabeleireiros Layla Gabryelly), fez exame de vista (com a equipe da Ótica Visão), entregou currículo para a Agência Escola e consultou, com a equipe do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), quantos anos falta para se aposentar. “É uma iniciativa muito boa, que poderia ter mais vezes.”

A consulta sobre aposentadoria foi a maioria dos 37 atendimentos feitos pelo INSS. A dona de casa Elisa de Souza, 58, confirmou que falta apenas um ano para que possa solicitar o benefício. “Ter este tipo de auxílio é muito importante”, declarou.

Entre a criançada, a cama elástica e o tobogã inflável fizeram sucesso, com grandes filas durante todo o dia. A estudante Fernanda, 11, comemorou a oportunidade de diversão. “Nunca tivemos esses brinquedos, vou aproveitar”, contou.

Na palestra “Juventude e Poder”, para alunos dos anos finais, a coach de jovens Larissa Zeber abordou a importância dos adolescentes definirem ainda cedo em que área pretendem atuar. “O retorno dos participantes foi bastante positivo”, elogiou.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresentou teatro sobre segurança no trânsito em rodovias e a supervisora de Sustentabilidade de empresa, Edelir Almeida, destacou que se comunicar com as crianças em linguagem lúdica é uma forma de torná-las multiplicadores sobre o tema.

Diretora celebra adesão da comunidade ao evento do Diário

A diretora da EE Maria Osório Teixeira, Marta Gervásio Lopes, 50 anos, celebrou a adesão da comunidade às atividades do Diário do Grande ABC nos Bairros. “Estávamos com uma boa expectativa, mas também preocupados em como seria a participação”, relatou.

“Assim que cheguei na escola já me falaram que desde cedo estava cheia. A divulgação foi boa, com a colocação das faixas, e entre os alunos da EJA (Educação de Jovens e Alunos). Temos vários pais de alunos”, citou. “Ontem (sexta-feira) várias mães ligaram perguntando se podiam trazer a família. Está sendo um sucesso.”

A diretora avaliou que todos os serviços ofertados são de fundamental importância para a população. “(O evento) Já havia sido realizado em uma escola da região, mas pela distância, muitas pessoas não conseguiram ir. É uma ação que faz a diferença”, finalizou.