Serviços diferenciais mantêm a clientela

Juliana Stern

Especial para o Diário



28/08/2018 | 07:00



Localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do número 1.500, a Banca da Avenida observou mais da metade da história do bairro Jardim Zaíra, em Mauá. Chefiada pelo jornaleiro José Alex Sampaio Nogueira, 40 anos, a banca faz parte da rotina dos moradores e ainda mantém seu lugar ao sol, mesmo com os clientes cada vez mais escassos.

Apesar de a banca estar funcionando há mais de 30 anos, a história dela com Nogueira começou há 14 anos, quando o antigo dono resolveu mudar de carreira e quis passar o ponto a alguém de confiança. “Cuidava do lugar quando ele viajava. Quando ele quis vender, comprei. Peguei gosto pela coisa”, diz o jornaleiro, que antes disso, também era cliente fiel da banca. “Sofri um acidente quando era operário na Rhodia, não pude voltar ao trabalho e vinha aqui todo dia, de muleta. Vinha para conversar, ler jornal, passar o tempo.”

Como as demais bancas de jornal, o comércio de Nogueira não consegue mais sobreviver só com o “arroz e feijão”, como ele diz. Mesmo assim, ele não passa dificuldades porque confia nos clientes fiéis e soube como inovar, sem perder a essência de uma banca de jornais. “Nunca descreditei no negócio, mas infelizmente vender só jornal e revista não dá mais”. Há um ano, Nogueira aumentou a banca de 80 m² para 180 m², comprou uma impressora, investiu em outros produtos e, agora, funciona como uma banca de jornal, copiadora e papelaria.

Para o jornaleiro, os clientes que ainda vão ao local em busca de materiais impressos são especiais. “A maioria são idosos, mas são fiéis. Vêm todos os dias, a gente bate papo. De alguns virei até confidente”, diz o dono da banca que preza, principalmente, pelo diferencial. “Faço dois litros de café todo dia e trago para oferecer para os clientes. Entre aqui que você vai receber um gole de café quente. Antes eu trazia um litro, mas fez sucesso, tive de trazer mais.”

E ele não para por ai. Com olhar empreendedor, Nogueira busca aumentar a diversidade de produtos oferecidos. Uma das opções é ofertar brinquedos, pensando no dia das crianças. E o jornaleiro pretende continuar investindo para conseguir patrocínio. “Quero colocar um painel eletrônico maior e ver se alguém se interessa em patrocinar. Me ajudaria a manter, por mais que doa, sei que só revista não sustenta mais”, disse, enquanto oferecia um café.