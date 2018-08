Desafio propõe atitudes sustentáveis a estudantes

Bianca Barbosa

Foi dada a largada para a 12ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário. Sete escolas de São Bernardo realizaram, ontem, produções textuais com o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo.

São esperados 90 mil textos até o dia 3 de outubro. A equipe do Diário esteve na EE Wallace Cockrane Simonsen, no Jardim do Mar, para acompanhar alunos e professores no primeiro dia de atividades. Para a diretora Solange de Cássia Minguini, que trabalha na escola há oito anos, o Desafio de Redação amplia os horizontes dos jovens. “Eles começam a ter uma abertura de pensamento em relação ao futuro”, disse.

O tema fez brotar algumas ideias na cabeça da jovem Mariana Borges Moreira, 18 anos. “Estou tentando focar em uma atitude sustentável que possa ser viável para qualquer pessoa, e que ao mesmo tempo chame atenção”, contou. Comunicativa, Mariana pretende cursar Artes Cênicas. Ela acredita que participar do Desafio de Redação vai valer para treinar para os vestibulares.

A coordenadora pedagógica Alexandra Miranda concorda que a realização de produções textuais é “um incentivo para os jovens se prepararem para o futuro”. “O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já está aí, e o tema é muito importante na atualidade”, contou. Conforme ela, no início do ano, foi realizada pesquisa com os estudantes dos 3º anos sobre quais profissões queriam seguir. As principais foram Medicina e as engenharias.

O recesso de meio de ano mal acabou e o pensamento dos alunos do 3º ano do Ensino Médio já está nos vestibulares. O foco do estudante Luan Souza Lima, 17, é a bolsa de estudos integral ofertada pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) para o ganhador do prêmio principal. Ele pretende ser administrador.

Já o colega Mateus Soares Costa Rosa, 17, pretende cursar Marketing, ou Tecnologia da Informação, “A experiência faz a gente crescer, por isso eu sempre me inscrevo em vestibulares e concursos como treineiro, para tentar uma vaga em universidade pública.”

O Desafio de Redação é correalizado pela USCS, com patrocínio da Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), além do apoio da rede de academias Smart Fit.