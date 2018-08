Roma sofre 'apagão', mas reage no segundo tempo e busca empate com o Atalanta

27/08/2018 | 17:58



A Roma sofreu um apagão de 19 minutos durante o primeiro tempo, mas reagiu e buscou o empate por 3 a 3 com o Atalanta nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Italiano.

O time anfitrião saiu na frente com um golaço do argentino Javier Pastore logo aos 2 minutos de partida. Ele aproveitou cruzamento da direita à meia altura, e desviou de calcanhar, de primeira. A bola bateu na trave e entrou.

No entanto, em vez de manter a pressão e buscar o empate, a Roma recuou e apenas assistiu ao Atalanta jogar no decorrer da etapa inicial. Os visitantes empataram com Castagne, aos 19. Duvan Zapata bateu cruzado na trave e o jogador aproveitou a sobra para deixar tudo igual no marcador.

Três minutos depois, o Atalanta virou. Em um rápido contra-ataque, Rigoni aproveitou cruzamento da direita e escorou para as redes. A Roma parou de jogar e ainda viu o adversário marcar o terceiro, aos 38. Rigoni invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado: 3 a 1.

A Roma voltou com outra postura no segundo tempo e buscou o empate. Aos 15 minutos, diminuiu com Florenzi, que invadiu a área pelo meio e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro. O gol de empate veio aos 38 minutos. Após cruzamento na área, Manolas apareceu na segunda trave e escorou para as redes.

O resultado deixa as equipes coladas na tabela de classificação, ambas com quatro pontos. O Atalanta é o quarto e a Roma está em quinto lugar. Juventus, Napoli e Spal são os três primeiros colocados com seis pontos. A Roma volta a campo na sexta-feira, quando visitará o Milan pela terceira rodada da competição nacional. O Atalanta jogará no domingo, em casa, contra o Cagliari.