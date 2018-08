Portaria prorroga uso da Força Nacional no Rio por 180 dias

27/08/2018 | 17:48



Portaria publicada na última sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União prorrogou por 180 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Rio. A Secretaria de Segurança esclareceu que esse convênio nada tem a ver com a Intervenção Federal na Segurança em vigor no Rio até dezembro deste ano.

A Força Nacional está sendo usada em apoio a algumas operações de segurança no Rio, como a Lava Jato e algumas ações da Polícia Rodoviária Federal, desde dezembro do ano passado.

Segundo o decreto, a força será usada "em apoio aos órgãos de segurança pública locais, para atuar em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública".