Semana de Nova York dá a largada na temporada de verão

27/08/2018 | 15:18



Uma maratona de moda começa na semana que vem em Nova York. Com mais de 100 desfiles no line-up e outra centena de eventos paralelos, a Semana de Moda de Nova York abre a temporada dos desfiles femininos do verão 2019. É a primeira parada de uma temporada que segue até o começo de outubro, passando por Londres (de 13 a 18 de setembro), Milão (de 18 a 24) e Paris (de 24 de setembro a 2 de outubro).

Entre um mar de nomes de estilos e procedências variadas, destacam-se Calvin Klein e Marc Jacobs, dois dos mais influentes nomes da semana de NY, ao lado de marcas poderosas, como a Ralph Lauren, que nessa estação comemora os 50 anos do empresário à frente do negócio, e o retorno da Proenza Schouler depois de mostrar suas duas últimas coleções em Paris.

Entre as apresentações aguardadas estão a da linha de lingerie de Rihanna, a estreia da Escada, grife de luxo alemã que aos 40 anos fará seu primeiro desfile, assim como a marca Kate Spade, que vai mostrar sua coleção na biblioteca pública de NY, apresentando o novo designer Nicola Glass, sucessor da fundadora da marca morta em junho.