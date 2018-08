Mary Kate e Ashley Olsen comparam vida de gêmeas a casamento: Fazemos tudo juntas

27/08/2018 | 15:11



As irmãs Mary Kate e Ashley Olsen, além de gêmeas, são parceiras também nos negócios. As duas comandam a grife The Row, que irá em breve lançar sua primeira coleção masculina. Sobre tudo isso, elas conversaram com a WSJ. Magazine:

Fazemos tudo juntas, disse Ashley, e Mary completou: Já saímos do útero assim.

E ainda fizeram uma declaração e tanto, dizendo que a relação é como um casamento e uma sociedade, e que, como em toda relação, as duas já tiveram seus altos e baixos:

São 32 anos aprendendo a se comunicar.

Estrelas desde a infância, elas já estrelaram a série Três é Demais e filmes como No Pique de Nova York, mas, atualmente, elas levam uma vida bem diferente, inclusive entre elas mesmas. As duas ainda moram em Nova York, mas Ashley revelou que está pensando em se mudar de volta para Los Angeles.

Mary Kate é casada com o empresário e banqueiro Olivier Sarkozy, que tem negócios na cidade, o que pode ser um dos motivos pelos quais ela não tem vontade de se mudar.

Mary e Ashley falaram também sobre como elas lidam com os negócios, dizendo que não colocam um produto à venda sem que ele esteja perfeito e que não gostam de empurrar suas criações para os consumidores; e com a vida pessoal:

Não sei se é a forma como fomos criadas, mas não gostamos de falar muito sobre nós mesmas ou sobre o que estamos fazendo, não é nosso jeito, disparou Ashley.