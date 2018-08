Demi Lovato sabia 'exatamente' o que estava comprando, diz traficante

27/08/2018 | 15:02



O homem que vendeu as drogas para Demi Lovato na noite em que ela teve uma overdose disse que ela sabia "exatamente" o que estava comprando, de acordo com informações do site TMZ.

Brandon Johnson disse que levou as drogas após uma chamada de Demi e que eles fumaram juntos. Ele sugeriu ainda que os dois já tinham usado drogas juntos em outras ocasiões e que também tiveram relações sexuais. As fontes ligadas a Demi Lovato negaram essas informações.

Quanto à substância, Johnson disse que Demi sabia que elas eram fortes, mas ele nega ter misturado com fentanil - o mesmo opioide que causou a morte de Prince.

Johnson disse ainda que saiu da casa por volta de 8h da manhã, e que Demi estava dormindo sem sinais de problemas. Um assistente encontrou a cantora por volta de 11h30 e chamou uma ambulância.

Demi Lovato está numa clínica de reabilitação.

Overdose

No dia 24, Demi foi internada em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, após sofrer uma overdose - a primeira informação do TMZ dizia que a droga era a heroína.

Fontes próximas à cantora dizem que ela estava numa festa em West Hollywood, e depois foi para casa. O traficante teria levado um papel alumínio com oxicodona. Pelas informações do site, e sem Demi saber, o lote também teria fentanil (outro opiáceo)

Ela foi encontrada inconsciente pelos paramédicos. Foi, então medicada com Narcan, usado em casos de overdoses com narcóticos. A cantora foi levada às pressas da casa onde mora, em Hollywood Hills, para um hospital na região.

Por conta do incidente, Demi Lovato também cancelou a turnê de Tell Me You Love Me na América do Sul. Os shows estavam marcados para acontecer em seis cidades de Chile, Argentina e Brasil a partir de 14 de novembro.