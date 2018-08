Luciano Huck diz ser fã da ministra Cármen Lúcia

27/08/2018 | 14:45



"Sou seu fã", declarou o apresentador Luciano Huck à ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia. A expressão de admiração foi feita nesta segunda-feira, 27, durante evento em São Paulo que reúne empresários do movimento Você Muda o Brasil e no qual tanto Huck como Cármen Lúcia palestram.

Huck afirmou que tentou ao longo deste ano "entender como podia contribuir" com o País e declarou que vê entre pares de sua geração pessoas bem-sucedidas, mas que se recusaram a participar da política. Segundo ele, esse processo de reflexão pessoal atraiu para ele um "holofote", mas o apresentador negou que tenha entrado no debate político por um projeto pessoal. "É uma convocação geracional", disse.

Durante o evento, Huck disse que sua motivação surgiu da observação, em meio à suas viagens pelo seu programa de TV na Rede Globo, de problemas como a desigualdade social. "A gente tem que trazer a política para a discussão do dia a dia, não tem solução. A sociedade civil tem que ser uma incubadora de boas ideias, mas para escalar solução, tem que haver atuação do governo nos assuntos que interessam, como educação, segurança pública e tecnologia", disse Huck.

O apresentador, que desistiu de se candidatar nas eleições 2018, tem apoiado projetos como o RenovaBR, do empresário Eduardo Mufarej. O grupo oferece bolsas de apoio para lideranças interessadas em disputar eleições.